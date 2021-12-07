Жители мерзнут, батареи остывают. Прорыв на Ветеранов устранят только 8 декабря

Жители мерзнут, батареи остывают. Прорыв на Ветеранов устранят только 8 декабря
Коммунальная авария на проспекте Ветеранов. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Кировском районе Петербурга под утро произошла коммунальная авария, многие дома оказались без отопления. Завершить ремонтные работы на участке должны 8 декабря после полуночи, сообщили Gazeta.SPb.ru в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Сигнал о коммунальной аварии у дома 23 по проспекту Ветеранов поступил специалистам «Теплосети» в 5:40. Специалисты оперативно прибыли к месту ЧП и приступили к ликвидации дефекта.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — сообщили в пресс-службе.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 2:00 8 декабря.

В пресс-службе также отметили, что стоящие в месте прорыва автомобили не пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пар затянул улицу после прорыва трубы на проспекте Ветеранов, несколько автомобилей оказались в кипятке. Из-за ночных морозов и горячей воды машинам явно потребуется ремонт.

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