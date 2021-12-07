В аэропорту Пулково 7 декабря задержали пять самолетов

В аэропорту Пулково 7 декабря задержали пять самолетов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Сегодня , 7 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются пять самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Москвы, Калининграда. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:25, однако время вылета сдвинули на два с половиной часа — самолет поднимется в небо в 13:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Москвы. Вылет перенесли с 12:20 на 12:50.

Также задерживают рейс до Калининграда. Самолет должен был улететь в 12:40, но по факту ждать придется до 16:00. Вылет рейса другого рейса до Москвы перенесли с 13:00 на 13:30.

Еще один рейс до российской столицы задержали с 13:00 до 14:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы застряли в 8-балльных пробках утром 7 декабря.

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