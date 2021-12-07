Петербуржцы застряли в 8-балльных пробках утром 7 декабря

Петербургские дороги утром 7 декабря сковали восьмибалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 6 баллов, а после 11 часов пробки спадут до 5 баллов.

Самая длинная пробка наблюдается на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом — затор растянулся на 13 километров. Движение практически парализовано на Народной улице, где произошло три ДТП, а также на Дальневосточном проспекте и проспекте Большевиков в сторону Народной.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, Лиговском проспекте, Садовой улице, набережной Кутузова, Литейном мосту. Кроме того, водители толкаются у метро «Горьковская», на Большом проспекте П.С, Свердловской набережной.

Бордовым выделен участок Витебского проспекта перед развязкой с Московским шоссе в сторону центра города.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на Приморском проспекте, у метро «Черная речка» и «Лесная», Светлановской площади, проспекте Непокоренных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что съемки фильма «Шаляпин» ограничат движение в центре Петербурга.