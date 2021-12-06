Съемки фильма «Шаляпин» ограничат движение в центре Петербурга

В центре Петербурга ради съемок художественного фильма «Шаляпин» придется ограничить движение транспорта.

В комитете по транспорту сообщили, что 7 декабря с 7 до 16 часов проезд будет затруднен по Каменноостровскому проспекту и Большой Пушкарской улице.

8, 17 и 18 декабря с 6 до 23 часов ограничат движение по Большой Морской улице вдоль дома №54 в направлении от Почтамтского переулка к Исаакиевской площади.

Кроме того, водителям запретят останавливаться с 6 по 7 декабря на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, с 7 по 8 декабря — на Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади, с 9 по 10 декабря — на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка, с 16 по 18 декабря — на Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по Малому проспекту П.С. ограничат до осени 2022 года.