Движение по Малому проспекту П.С. ограничат до осени 2022 года

Петербургских водителей предупредили о новых ограничениях транспортного движения на Петроградской стороне и на Большом Сампсониевском проспекте.

В пресс-службе городской ГАТИ сообщили, что движение по Малому проспекту П.С. ограничат почти на год из-за размещения пешеходной галерее. Ограничения введут на участке проспекта от Съезжинского переулка до Ждановской набережной. Проезд будет затруднен с 4 декабря этого года до 4 октября следующего года.

Кроме того, с 6 декабря будет ограничено движение по Большому Сампсониевскому проспекту от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. Из-за работ по прокладке инженерных сетей ограничение будет действовать до 22 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение транспорта по проспекту Ветеранов ограничат до весны 2022 года.