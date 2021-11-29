Движение транспорта по проспекту Ветеранов ограничат до весны 2022 года

Движение транспорта по проспекту Ветеранов ограничат до весны 2022 года
Движение транспорта по проспекту Ветеранов ограничат до весны 2022 года. Фото: unsplash

С 30 ноября и 4 декабря в Петербурге вводятся дорожные ограничения на нескольких улицах.

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга информирует о введении ограничений на некоторых дорогах Петербурга. Так в период с 30 ноября по 2 декабря закрывается движение транспорта по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Московского проспекта до Батайского переулка в связи с работами по прокладке теплосети.

А вот движение на проспекте Ветеранов будет ограничено вплоть до весны 2022 года. С 4 декабря от улицы Партизана Германа до улицы Лени Голикова будут прокладывать водопровод, в связи с чем движение будет ограничено до 26 марта 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 10 декабря автомобилисты Петербурга не смогут проехать по зоне трамвайных рельсов на Дальневосточном проспекте от улицы Зольная до улицы Гранитная. После, 11 и 12 декабря, ситуация изменится в противоположную сторону.

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