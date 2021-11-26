На Дальневосточном проспекте ограничат движение 27 ноября

В субботу, 27 ноября в связи с ремонтными работами трамвайных путей ограничат движение на Дальневосточном проспекте от улицы Зольная до улицы Гранитная.

С 27 ноября по 10 декабря автомобилисты Петербурга не смогут проехать по зоне трамвайных рельсов на Дальневосточном проспекте от улицы Зольная до улицы Гранитная. После, 11 и 12 декабря, ситуация изменится в противоположную сторону: можно будет проехать только по рельсам, а по остальной части дороги нельзя. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Работы по ремонту трамвайных путей будет проводить подрядчик АО «Трест». К 12 декабря предстоит заменить 0,17 кмоп рельсов (это общая длина двух рельсов на одном пути) на участке длиной 170 метров, а затем заменить асфальтобетонное покрытие в зоне трамвайных путей.

Трамвайное движение также с 27 ноября по 12 декабря прекращается по Дальневосточному проспекту от Гранитной до Зольной улицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с сегодняшнего дня, 26 ноября, до 3 июля 2022 года частично закрыто движение по Омской улице и Перевозному переулку.