Петербуржец, избивший мать из-за 200 рублей, отсидит два года

Петербуржец, избивший мать из-за 200 рублей, отсидит два года
Суд принял решение. Фото: pixabay

Мужчина проведет ближайшие годы в исправительной колонии общего режима.

В Санкт-Петербурге отправили в тюрьму мужчину, который избил 65-летнюю мать из-за 200 рублей. Он отсидит два года в колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Инцидент произошел в октябре 2020 года в квартире на Озерковой улице. Там мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал матери насилием и требовал у нее деньги. Когда он получил отказ, то ударил пожилую женщину в грудь и нос. Получить свое агрессору удалось только после того, как он схватился за нож.

Обвиняемый свою вину признал, но частично. Он уверяет, что нож в руки не брал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, ранившего оппонента на стоянке.

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