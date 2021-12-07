В Петербурге задержали мужчину, ранившего оппонента на стоянке

Мужчины поссорились, а затем начали драться.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на знакомого. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел на стоянке около заправочной станции на проспекте Большевиков. По предварительным данным, два гражданина одной из среднеазиатских республик по непонятной причине поссорились. Их словесная перепалка переросла в драку. В какой-то момент один из драчунов достал нож и нанес ранения оппоненту. Он ударил в область груди и живота.

После этого оба участника конфликта попытались скрыться с места происшествия, но персонал заправочной станции уже нажал кнопку тревожной сигнализации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что окровавленный мужчина с ножевым ранением пришел за помощью в «Пятерочку» на Новочеркасском.