Окровавленный мужчина с ножевым ранением пришел за помощью в «Пятерочку» на Новочеркасском

Окровавленный мужчина с ножевым ранением пришел за помощью в &#171;Пятерочку&#187; на Новочеркасском
Пострадавший зашел в "Пятерочку" на Новочеркасском. Фото: google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали мужчину с ножевым ранением, а подозреваемого увезли в полицию.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 6 декабря посетитель супермаркета «Пятерочка» на Новочеркасском проспекте, 52а позвонил в службу «112». Он сообщил, что в магазин зашел мужчина с ножевым ранением.

Прибывшая полиция нашла пострадавшего во дворе дома №2 по Рижской улице. 26-летнего мужчину в тяжелом состоянии забрали в Мариинскую больницу.

Вскоре нашли и подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. Им оказался 49-летний собутыльник потерпевшего, который ударил его ножом на фоне длительных неприязненных отношений. Это произошло в квартире указанного дома на Рижской.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из этнических кафе в Петербурге в полицию доставили 34 мигрантов.

новости СПб Новочеркасский проспект ножевое ранение рижская улица


 

Новости партнеров
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Окровавленный мужчина с ножевым ранением пришел за помощью в ...
Утром в Петродворцовом районе полностью сгорел двухэтажный дом
В Госдуме предлагают ограничить продажу алкоголя в Новый год
За неделю поисковики Ленобласти трижды выходили на поиски людей в лес
Из этнических кафе в Петербурге в полицию доставили 34 мигрантов
В среду в Петербурге похолодает до -14 градусов
Прорыв трубы оставил петербуржцев с проспекта Ветеранов без тепла
Дед Мороз из Великого Устюга уже получил более 62 тысяч писем