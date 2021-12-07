Окровавленный мужчина с ножевым ранением пришел за помощью в «Пятерочку» на Новочеркасском

Пострадавший зашел в "Пятерочку" на Новочеркасском. Фото: google.maps

Пострадавший зашел в "Пятерочку" на Новочеркасском. Фото: google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали мужчину с ножевым ранением, а подозреваемого увезли в полицию.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 6 декабря посетитель супермаркета «Пятерочка» на Новочеркасском проспекте, 52а позвонил в службу «112». Он сообщил, что в магазин зашел мужчина с ножевым ранением.

Прибывшая полиция нашла пострадавшего во дворе дома №2 по Рижской улице. 26-летнего мужчину в тяжелом состоянии забрали в Мариинскую больницу.

Вскоре нашли и подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. Им оказался 49-летний собутыльник потерпевшего, который ударил его ножом на фоне длительных неприязненных отношений. Это произошло в квартире указанного дома на Рижской.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из этнических кафе в Петербурге в полицию доставили 34 мигрантов.