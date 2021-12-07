Из этнических кафе в Петербурге в полицию доставили 34 мигрантов

Полиция Красногвардейского района Петербурга в выходные провела рейд по этническим кафе. Искали нарушения соблюдения миграционного законодательства.

В пресс-службе городского ГУ МВД сообщили, что с проверками нагрянули в два кафе на проспекте Энергетиков и проспекте Косыгина. По итогам рейда в отдел полиции забрали 34 иностранцев для разбирательства.

Выяснилось, что 17 из них нарушили миграционное законодательство и находятся в России нелегально. Мигрантов привлекли к административной ответственности. Четверых отправили в центр временного содержания для выдворения за пределы страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Вахтового городка и со стройки в Ленобласти увезли 82 мигранта.