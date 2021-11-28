Из Вахтового городка и со стройки в Ленобласти увезли 82 мигранта

Из Вахтового городка и со стройки в Ленобласти увезли 82 мигранта
Полиция провела профилактичесский рейд в Кингисеппском районе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Кингисеппском районе Ленинградской области состоялись проверки, направленные на соблюдение миграционного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 28 ноября.

Были проверены Вахтовый городок у деревни Краколье и строительный объект. В общей сложности документы смотрели у 200 иностранцев. В результате 82 мигранта отправились в отдел полиции за нарушение действующего миграционного законодательства.

33 гражданина привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»

Два человека привлекли за «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

Кроме этого, два охранника отправились в полицию за неповиновение правоохранителю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с овощебазы на Софийской в отдел полиции увезли более 130 мигрантов.

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