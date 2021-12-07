В Петербурге иностранца, предлагавшего взятку после нарушения ПДД, оштрафовали

В Петербурге иностранца, предлагавшего взятку после нарушения ПДД, оштрафовали
Мужчина получил штраф. Фото: pixabay

Мужчина пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции.

В Санкт-Петербурге оштрафовали иностранца, который предлагал взятку сотруднику Госавтоинспекции. Не уточняется, о какой именно сумме идет речь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в марте 2021 года в Центральном районе. Сотрудник Госавтоинспекции остановил водителя, который нарушал правила дорожного движения. За рулем сидел иностранец, приехавший в Россию из среднеазиатского государства. Он пытался подкупить сотрудника, предложив ему две тысячи рублей.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.

взятка новости СПб штраф


 

Новости партнеров
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге иностранца, предлагавшего взятку после нарушения ПДД, оштрафовали
Петербуржца, напавшего на отделение банка, отправили за решетку на 4,5 года
Дрозденко ответил критикам мусороперерабатывающих заводов
На Авиаконструкторов ястреб растерзал голубя на глазах у прохожих
В Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ: погибли двое
Мишустин сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах
В Петербурге задержали хулигана, крушившего витрины магазинов
Тоннель петербургской дамбы частично перекроют