В Петербурге иностранца, предлагавшего взятку после нарушения ПДД, оштрафовали

Мужчина пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции.

В Санкт-Петербурге оштрафовали иностранца, который предлагал взятку сотруднику Госавтоинспекции. Не уточняется, о какой именно сумме идет речь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в марте 2021 года в Центральном районе. Сотрудник Госавтоинспекции остановил водителя, который нарушал правила дорожного движения. За рулем сидел иностранец, приехавший в Россию из среднеазиатского государства. Он пытался подкупить сотрудника, предложив ему две тысячи рублей.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.