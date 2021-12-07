Белый дом назвал судьбу «Северного потока — 2″приоритетом для США

Белый дом назвал судьбу &#171;Северного потока — 2&#8243;приоритетом для США
Белый дом назвал судьбу "Северного потока — 2" ведущим приоритетом для США. Фото: Pixabay

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что судьба «Северного потока 2» в контексте Украины является приоритетом для Соединенных Штатов.

«Тема будущего «Северного потока 2″ в контексте вторжения России на Украину в ближайшие недели является приоритетом для нас», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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