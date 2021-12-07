Белый дом заявил, что «Северный поток -2» является рычагом давления на Москву

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Белый дом заявил, что «Северный поток 2» — рычаг давления на Москву, чтобы она не рисковала вторжением на Украину.

В Госдепе считают, что США ожидают, что «Северный поток 2», предназначенный для экспорта российского газа в Европу, будет приостановлен в случае вторжения на Украину, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».