Белый дом заявил, что «Северный поток -2» является рычагом давления на Москву

Белый дом заявил, что «Северный поток -2» является рычагом давления на Москву
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Белый дом заявил, что «Северный поток 2» — рычаг давления на Москву, чтобы она не рисковала вторжением на Украину.

В Госдепе считают, что США ожидают, что «Северный поток 2», предназначенный для экспорта российского газа в Европу, будет приостановлен в случае вторжения на Украину, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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