Каршеринг улетел в баннер в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием каршеринга.

Дорожный инцидент случился в ночь на среду, 8 декабря, в деревне Порошкино. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Ситидрайв завершил аренду в баннере Пятерочки», — написал автор записи.

Судя по кадрам, водитель арендованного авто не справился с управлением на заснеженной дороге и улетел в кювет. Автомобиль отделался небольшими вмятинами и царапинами. Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг разлетелся на части после ДТП на проспекте Медиков. К месту происшествия приезжали спасатели. Арендованный автомобиль серьезно пострадал. Передняя часть машины разбита. Дорога была усыпана осколками и деталями авто.