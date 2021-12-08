Каршеринг улетел в баннер в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием каршеринга.
Дорожный инцидент случился в ночь на среду, 8 декабря, в деревне Порошкино. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Ситидрайв завершил аренду в баннере Пятерочки», — написал автор записи.
Судя по кадрам, водитель арендованного авто не справился с управлением на заснеженной дороге и улетел в кювет. Автомобиль отделался небольшими вмятинами и царапинами. Информация о состоянии водителя не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг разлетелся на части после ДТП на проспекте Медиков. К месту происшествия приезжали спасатели. Арендованный автомобиль серьезно пострадал. Передняя часть машины разбита. Дорога была усыпана осколками и деталями авто.