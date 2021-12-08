На Ветеранов завершили ремонт после прорыва трубы с горячей водой

Специалисты «Теплосети» завершили работы у дома №23 по проспекту Ветеранов, где накануне утром там прорвало трубу с горячей водой и затопило припаркованные автомобили.

Как рассказали Gazeta.SPb.ru в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в рамках ремонта было заменено 4 метра ненадежного трубопровода. Ремонтники провели диагностику и подключили новый участок.

К настоящему моменту система отопления переведена в штатный режим.

«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — сообщили в организации.

Напомним, сигнал о коммунальной аварии у дома №23 по проспекту Ветеранов поступил специалистам «Теплосети» в 5:40. Сотрудники оперативно прибыли к месту ЧП и приступили к ликвидации дефекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стоящие в месте прорыва на проспекте Ветеранов автомобили не пострадали.