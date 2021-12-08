На станции метро «Дунайская» запустили траволаторы

В Санкт-Петербурге на станции метро «Дунайская» запущены в работу траволаторы после ремонта.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков проинспектировал запуск траволаторов на «Дунайской». Все четыре конвейера теперь работают снова, с 8 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Ремонтно-восстановительные работы ведутся на станциях метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Беговая». Кирилл Поляков сам лично взял на себя контроль хода ремонтно-восстановительных работ на траволаторах станций.

В ноябре уже были запущены конвейеры на станции метро «Проспект Славы». На «Беговой» работы над траволаторами планируется завершить до конца 2021 года.

По поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга М.Ю. Соколова ремонт траволаторов на станциях ведется силами СПб ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 19 ноября были открыты после работ траволаторы на «Проспекте Славы». Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков проинспектировал их запуск.