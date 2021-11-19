На станции метро «Проспект Славы» запустили траволаторы и эскалаторы

На станции метро &#171;Проспект Славы&#187; запустили траволаторы и эскалаторы
На станции метро "Проспект Славы" запустили траволаторы и эскалаторы. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков сегодня, 19 ноября, проинспектировал запуск траволаторов и эскалаторов на станции метро «Проспект Славы».

Завершились ремонтные работы на станции метро «Проспект Славы». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В ходе работ был завершен монтаж балюстрады и восстановлена работоспособность пассажирских конвейеров. На сегодняшний день уже запущены в работу 2 траволатора, еще один будет отремонтирован в ближайшее время. Всего на станции пассажиров обслуживают 8 конвейеров.

Кирилл Поляков лично взял под контроль ход ремонтно-восстановительных работ на траволаторах станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Беговая». Ремонт ведется СПб ГУП «Петербургский метрополитен» по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга М.Ю. Соколова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2021 году пассажиропоток в петербургском метро снизился на 21% в связи с пандемией.

Городской комитет по транспорту ленобласть метро новости СПб проспект Славы


 

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