Из-за пандемии пассажиропоток петербургского метро упал на 21%

В этом году пассажиропоток в петербургском метро снизился на 21%. Это произошло в связи с коронавирусом и уже достаточно затяжной мировой пандемией.

Пассажиропоток петербургской подземки упал на 21%. Такое заключение сделал глава «Петербургского метрополитена» Евгений Козин на форуме «Транспортная неделя 2021».

По словам Козина, в 2021 году пассажиропоток оказался еще ниже, чем в 2020 году, когда разница с допандемийным периодом составляла 35%.

Глава «Петербургского метрополитена» отмечает, что до того, как вирус захватил мир, в метро Петербурга спускалось около двух с половиной миллионов человек в сутки, а на сегодняшний день уже только около двух миллионов пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский метрополитен планирует ввести билеты с QR-кодами. Известно, что новые турникеты появятся на станциях «Нарвская» и «Улица Дыбенко».