Турникеты в петербургском метро будут считывать QR-коды

Подземка планирует обновить оборудование.

Турникеты в петербургском метро смогут считывать билеты с QR-кодом. Для этого, правда, придется обновить оборудование. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Известно, что новые турникеты появятся на станциях «Нарвская» и «Улица Дыбенко». На оборудование готовы потратить 3,5 миллиона рублей. Заказчик ожидает, что работы будут выполнены в ближайшее время.

Непонятно, связана ли инициатива с введением нового или изменением имеющихся тарифов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга совместно с ВТБ планируют инвестировать в «Метрострой» 12 млрд. В конце 2020 года при участии ВТБ была создана компания «Метрострой Северной столицы», 65% акций которой переданы в собственность города. Планируется, что компания станет единственным поставщиком и генподрядчиком при строительстве метро Петербурга.