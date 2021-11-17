Власти Петербурга совместно с ВТБ планируют инвестировать в «Метрострой» 12 млрд

Власти Петербурга совместно с ВТБ планируют инвестировать в &#171;Метрострой&#187; 12 млрд
Власти Петербурга совместно с ВТБ планируют инвестировать в "Метрострой" 12 млрд. Фото: Метрострой

Смольный и ВТБ в 2021 году планируют направить на строительство метро в Петербурге 12 млрд рублей.

До окончания 2021 года администрация Петербурга и банк ВТБ планируют внести в капитал «Метростроя Северной столицы» 12 млрд рублей. Правительство внесет в 8 млрд, а банк — 4 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента банка ВТБ Юрия Молчанова и главу ВТБ Андрея Костина.

«Только в этом году мы планируем внести дополнительно порядка 4 млрд рублей в уставный капитал самой компании», — отметил Юрий Молчанов на полях Транспортной недели.

Также глава ВТБ Андрей Костин заявил, что 8 млрд внесут власти города.

В конце 2020 года при участии ВТБ была создана компания «Метрострой Северной столицы», 65% акций которой переданы в собственность города. Планируется, что компания станет единственным поставщиком и генподрядчиком при строительстве метро Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что китайская компания China Railway Construction предложила помощь в строительстве петербургского метро. Китайцы также предложили при необходимости воспользоваться их оборудованием.

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