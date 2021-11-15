Китайцы предложили помощь в строительстве петербургского метро

Специалисты из Китая могут оказать помощь компании » Метрострой Северной столицы» в строительстве петербургской подземки.

Китайские специалисты корпорации China Railway Construction (CRC) заверили сотрудников «Метростроя», что они имеют положительный опыт в области строительства метро, кроме того, как сообщает 5-tv.ru, китайцы также предложили при необходимости воспользоваться их оборудованием.

Однако ответственное лицо за сооружение станций метро Максим Соколов отметил, что пока не получал официального обращения от CRC. В случае, если такое поступит, то власти Петербурга «всегда готовы к международному взаимовыгодному сотрудничеству».

«Все может обсуждаться. Я давно знаю эту компанию. Она — одна из крупнейших в мире. Будем общаться со всеми, кто готов вложить свои ресурсы, компетенции, финансы в развитие петербургского метростроения», — отметил Соколов.

По официальным данным, «Метрострой Петербурга» имеет право привлечь 60% субподряда к сооружению станций подземки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца года должны заработать траволаторы на «Беговой», «Проспекте Славы» и «Дунайской».