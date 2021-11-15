Траволаторы на «Беговой», «Проспекте Славы» и «Дунайской» запустят до конца года

Петербургские власти проконтролируют ремонт траволаторов на станциях метро «Беговая», «Проспект Славы» и «Дунайская».

Ход ремонта траволаторов на личный контроль взял глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. Сегодня он проинспектировал работа на «Беговой». Специалисты Эскалаторной службы метрополитена должны заменить тяговые цепи пассажирских контейнеров и смонтировать противоскользящее покрытие. Необходимое оборудование должны поставить до конца ноября.

В ближайшее время «Беговую» посетят сотрудники разработчика системы управления электроприводом пассажирских конвейеров из ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством».

Ремонт траволаторов на указанных трех станциях подземки обещают закончить до конца 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый состав появится на «красной» линии метро Петербурга.