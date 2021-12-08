Петербургский ЗакС поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Петербургский ЗакС поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах
В ЗакСе одобрили законопроект. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Депутаты петербургского ЗакСобрания одобрили инициативу правительства РФ о введении системы QR-кодов в общественных местах.

Как сообщил спикер парламента города Александр Бельский, ЗакС на заседании 8 декабря поддержал поправки в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые предполагают введение QR-кодов в общественных местах.

За внесение изменений в закон проголосовали 34 народных избранника, против выступили 13 депутатов, еще один воздержался.

«Уважаемые коллеги, проект постановления принят в целом», — заключил Бельский.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург призвал ускорить введение QR-кодов на федеральном уровне. По его словам, без скорейшего введения системы QR-кодов на федеральном уровне победить пандемию не удастся.

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