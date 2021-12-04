Гинцбург призвал ускорить введение QR-кодов на федеральном уровне

Директор Центра Гамалеи также напомнил, что в период пандемии коронавируса необходимо носить маски. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Директор Центра Гамалеи также напомнил, что в период пандемии коронавируса необходимо носить маски. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Систему QR-кодов необходимо как можно быстрее ввести на федеральном уровне. Такое заявление сделал директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, без скорейшего введения системы QR-кодов на федеральном уровне победить пандемию не удастся. Такая мера позволит снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией.

Гинцбург напомнил в эфире телеканала НТВ о важности ношения масок в общественных местах. И добавил, что они в первую очередь защищают от тех людей, которые не вакцинированы и не обладают антителами.

Напомним, по суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2528 случая. На первом Москва — 3356 случаев. На третьем месте Московская область — 2075.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Министерстве здравоохранения России планируют расширить список противопоказаний к вакцинации от коронавируса.