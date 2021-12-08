Самолет из Петербурга в Симферополь экстренно сел в Воронеже из-за пассажира, которому стало плохо

В среду в Воронеже вынужденно приземлился рейс авиакомпании «Россия», летевший из Петербурга в Симферополь.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что самолет совершил вынужденную посадку на запасной площадке аэропорта в Воронеже из-за состояния здоровья одного из пассажиров, которому внезапно стало плохо во время полета.

Отмечается, что вскоре борт доберется до пункта назначения. Задержка вылета обратного рейса составит около часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рейс Петербург – Магнитогорск приземлился в Челябинске из-за нелетной погоды. Кроме того, из-за снега задерживаются еще несколько рейсов. Всего в аэропортах ожидают вылеты более 750 пассажиров.