В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы омикрон-штамма

В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы омикрон-штамма
На фоне пандемии коронавируса поддерживать здоровье особенно важно. Фото: pixabay

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила основные симптомы при заболевании штаммом коронавируса «омикрон».

Среди них выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. «В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что эти симптомы могут сопровождаться типичным для коронавируса поражением лёгких и других органов.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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