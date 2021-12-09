Японские ученые выяснили, что штамм-омикрон передается быстрее «дельты»

Новый штамм коронавируса «омикрон». по мнению ученых, передается быстрее «дельты» в 4,2 раза.

В Bloomberg привели исследование японских ученых, по результатам которых выходит, что новый штамм «омикрон» передается быстрее «дельты». Профессор Университета Киото Хироши Нисиура для этого изучил данные жителей южноафриканской провинции Гаутенг. Также он эксперт сделал вывод, что «омикрон» избегать иммунитет, который появился естественным путем и с помощью прививки.

Исследователь утверждает, что за ноябрь уровень вакцинации в ЮАР составлял менее 30%, из-за чего люди были инфицированы новым штаммом естественным путем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что среди ярких признаков омикрон-штамма встречается выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Эти симптомы могут сопровождаться типичным для коронавируса поражением лёгких и других органов.