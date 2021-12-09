Обрыв сети привел к пробке из трамваев на Володарском мосту

Обрыв сети привел к пробке из трамваев на Володарском мосту
Трамваи встали на Володарском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня вечером на мосту в Невском районе Петербурга произошел обрыв сети, из-за которого остановилось трамвайное движение.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось около девяти часов вечера на Володарском мосту. Произошел обрыв сети, в результате чего встали все трамваи.

Пассажиры трамвая №27 были вынуждены выйти на пути и пешком отправиться к следующей остановке. Стоит отметить, что трамваи остановились как раз на съезде на мост, где нет пешеходных переходов, но есть по три полосы для автомобилей в каждую сторону.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на севере Петербурга «Мицубиси» улетел в кювет после ДТП с легковушкой.

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