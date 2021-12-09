На севере Петербурга «Мицубиси» улетел в кювет после ДТП с легковушкой

На севере Петербурга &#171;Мицубиси&#187; улетел в кювет после ДТП с легковушкой
Место аварии. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В четверг вечером в Выборгском районе Петербурга столкнулись кроссовер «Мицубиси» и легковой автомобиль «Дэу Матиз».

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что авария произошла на Горском шоссе. Дорогу не поделили белый кроссовер и синяя легковушка. В результате столкновения «Мицубиси» съехал в кювет, а «Матиз» остался на дороге, но получил серьезные повреждения. У легковушки разбита передняя часть. О пострадавших информации на данный момент нет.

Петербуржцы рассказали в комментариях, что на этом перекрестке регулярно случаются ДТП. По мнению пользователей, проблему с авариями в этом месте могли бы решить светофоры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на востоке КАД во время аварии из грузовика выпали бетонные сваи.

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