На севере Петербурга «Мицубиси» улетел в кювет после ДТП с легковушкой

В четверг вечером в Выборгском районе Петербурга столкнулись кроссовер «Мицубиси» и легковой автомобиль «Дэу Матиз».

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что авария произошла на Горском шоссе. Дорогу не поделили белый кроссовер и синяя легковушка. В результате столкновения «Мицубиси» съехал в кювет, а «Матиз» остался на дороге, но получил серьезные повреждения. У легковушки разбита передняя часть. О пострадавших информации на данный момент нет.

Петербуржцы рассказали в комментариях, что на этом перекрестке регулярно случаются ДТП. По мнению пользователей, проблему с авариями в этом месте могли бы решить светофоры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на востоке КАД во время аварии из грузовика выпали бетонные сваи.