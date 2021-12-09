На востоке КАД во время аварии из грузовика выпали бетонные сваи

На востоке КАД во время аварии из грузовика выпали бетонные сваи
Место аварии. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Большегруз врезался в ограждение на петербургской КАД в районе Кудрово и растерял бетонные сваи, которые перекрыли несколько полос.

Очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что все случилось около 14 часов. Грузовик зацепил другой большегруз и вылетел на разделительную полосу, пробив ограждение. В результате балки рассыпались по проезжей части. На полосе противоположного движения из-за столкновения разбился еще один грузовик, кабина которого перевернулась в обратную сторону.

Место аварии. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Из-за аварии днем на кольцевой собралась большая пробка. К настоящему моменту движение свободно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Мытнинской снегоуборочный трактор врезался в троллейбус: пострадал пассажи.

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