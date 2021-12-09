На Мытнинской снегоуборочный трактор врезался в троллейбус: пострадал пассажир

Кажется, мужчина получил ушиб.

В Санкт-Петербурге сегодня, 9 декабря, произошла авария с участием снегоуборочного трактора. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Инцидент случился между 2-й и 3-й Советской улицей. Там трактор, сдавший задним ходом, врезался в общественный транспорт. В результате пострадал пассажир троллейбуса, на помощь к которому приезжали врачи. У мужчины диагностировали ушиб.

На месте работают экстренные службы. Движение троллейбусов на участке было парализовано около получаса, пишет «Фонтанка».

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