На Мытнинской снегоуборочный трактор врезался в троллейбус: пострадал пассажир

На Мытнинской снегоуборочный трактор врезался в троллейбус: пострадал пассажир
На место приезжала "скорая". Фото: Pixabay

Кажется, мужчина получил ушиб.

В Санкт-Петербурге сегодня, 9 декабря, произошла авария с участием снегоуборочного трактора. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Инцидент случился между 2-й и 3-й Советской улицей. Там трактор, сдавший задним ходом, врезался в общественный транспорт. В результате пострадал пассажир троллейбуса, на помощь к которому приезжали врачи. У мужчины диагностировали ушиб.

На месте работают экстренные службы. Движение троллейбусов на участке было парализовано около получаса, пишет «Фонтанка».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Киевском после жесткого ДТП спасатели доставали водителя из авто.

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