На Киевском после жесткого ДТП спасатели доставали водителя из авто

В результате аварии пострадал один человек.

В Лужском районе сегодня днем, 9 декабря, произошла жесткая авария. В результате инцидента травмы получил один человек. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел на федеральной трассе Р-23 «Псков». Там на 84-м километре Киевского шоссе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Оба автомобиля после столкновения оказались в кювете. На место ДТП вызывали спасателей, которые доставали водителя легковушки из салона при помощи гидравлики.

После того, как мужчину удалось вызволить, его передали врачам. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.

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