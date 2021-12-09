В Невском районе Петербурга трамвай съехал с путей

В четверг, 9 декабря, трамвай покинул пути в Невском районе Санкт-Петербурга. Это произошло недалеко от Володарского моста.

О случившемся сообщили очевидцы группы Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Трамвай следовал по маршруту № 27, как вдруг сошел с рельсов. Около 9:00 трамвай покинул рельсы на проспекте Обуховской обороны напротив Музея императорского фарфорового завода.

Что стало причиной инцидента пока неизвестно. В комментариях предполагают, что причиной съезда мог стать неочищенный стрелочный перевод.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Горэлектротранс» из-за схода трамвайное движение прервалось с 8:49 до 9:28. На время работы аварийной службы маршруты №№ 7, 27, 39 были направлены по объездным трассам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пассажиров трамвайного маршрута №9 в Северной столице проверили на наличие не только билетов, но и масок 7 декабря.