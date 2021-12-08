На трамвайном маршруте №9 в Петербурге провели рейд по выявление безбилетников

На трамвайном маршруте №9 в Петербурге провели рейд по выявление безбилетников
На трамвайном маршруте №9 в Петербурге провели рейд по выявление безбилетников. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Пассажиров трамвайного маршрута №9 в Северной столице проверили на наличие не только билетов, но и масок.

Во вторник, 7 декабря, сотрудники Комитета по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» провели рейд, в ходе которого была осуществлена проверка билетов и наличие масок в транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки удалось выявить одного пассажира, который не приобрел билет. После напоминания контролеров молодой человек оплатил проезд, одно это не освободило его от административной ответственности.

А вот маски не было на двух пассажирах. В итоге на них и одного безбилетного пассажира были составлены акты об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Светлановском проспекте на севере Петербурга с 9 декабря, восстанавливается движение трамваев.

ленобласть новости СПб правонарушение рейд трамвай транспорт


 

Новости партнеров
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На трамвайном маршруте №9 в Петербурге провели рейд по выявление безбилетников
«Шкода» перевернулась на крышу после ДТП с микроавтобусом на ...
На должность прокурора Петербурга назначен Виктор Мельник
Трамваи вновь запустят по Светлановскому проспекту с четверга
Петербуржец открыл стрельбу по людям из-за демонтажа гаражей в Янино
В Петербурге задержали владельца «Рив Гош», подозреваемого в ...
В Петербурге 14 муниципальных депутатов лишились мандатов
Реконструкцию «Центра Курехина» проведет компания, обновившая ...