На трамвайном маршруте №9 в Петербурге провели рейд по выявление безбилетников

Пассажиров трамвайного маршрута №9 в Северной столице проверили на наличие не только билетов, но и масок.
Во вторник, 7 декабря, сотрудники Комитета по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» провели рейд, в ходе которого была осуществлена проверка билетов и наличие масок в транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки удалось выявить одного пассажира, который не приобрел билет. После напоминания контролеров молодой человек оплатил проезд, одно это не освободило его от административной ответственности.
А вот маски не было на двух пассажирах. В итоге на них и одного безбилетного пассажира были составлены акты об административном правонарушении.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Светлановском проспекте на севере Петербурга с 9 декабря, восстанавливается движение трамваев.