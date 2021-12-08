На трамвайном маршруте №9 в Петербурге провели рейд по выявление безбилетников

На трамвайном маршруте №9 в Петербурге провели рейд по выявление безбилетников. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

На трамвайном маршруте №9 в Петербурге провели рейд по выявление безбилетников. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Пассажиров трамвайного маршрута №9 в Северной столице проверили на наличие не только билетов, но и масок.

Во вторник, 7 декабря, сотрудники Комитета по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» провели рейд, в ходе которого была осуществлена проверка билетов и наличие масок в транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки удалось выявить одного пассажира, который не приобрел билет. После напоминания контролеров молодой человек оплатил проезд, одно это не освободило его от административной ответственности.

А вот маски не было на двух пассажирах. В итоге на них и одного безбилетного пассажира были составлены акты об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Светлановском проспекте на севере Петербурга с 9 декабря, восстанавливается движение трамваев.