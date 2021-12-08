Трамваи вновь запустят по Светлановскому проспекту с четверга

Трамваи № 51 и 61 будут ходить по действующим трассам. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Трамваи № 51 и 61 будут ходить по действующим трассам. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

На Светлановском проспекте на севере Петербурга с четверга, 9 декабря, восстанавливается движение трамваев.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба петербургского «Горэлектротранса». Путевые работы на Светлановском проспекте завершили досрочно, в связи с чем трамвайное движение запустят с 5 часов утра 9 декабря.

Трамваи № 51 и 61 будут ходить по действующим трассам.

Трамвай №51 следует по Суздальскому проспекту, Светлановскому проспекту, проспекту Просвещения, улице Руставели и заканчивает маршрут на Пискаревском проспекте.

Трамвай №61 следует по Суздальскому проспекту, Светлановскому проспекту, проспекту Просвещения, проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту и прибывает на конечную остановку у метро «Выборгская».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по проспекту Солидарности закрывается трамвайное движение.