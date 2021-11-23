По проспекту Солидарности закрывается трамвайное движение

По проспекту Солидарности закрывается трамвайное движение
Трамваи изменят свои маршруты. Фото: pixabay.com

В Петербурге из-за продления производственных работ до 1 декабря будет изменено движение трамваев № А, 7, 23, 27 и 67.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, ремонтные работы трамвайных путей закроют движение пяти трамваев до 04:50 1 декабря по проспекту Солидарности от конечной станции «Проспект Солидарности» до улицы Дыбенко.

Теперь трамвай №А будет следовать от конечной станции «Река Оккервиль», по улице Дыбенко, затем по Дальневосточному проспекту, потом по улице Коллонтай, по проспекту Солидарности и до конечной станции «Проспекта Солидарности».

Кроме этого, трамвай №7 будет двигаться от конечной станции «Река Оккервиль», по улице Дыбенко, затем по Дальневосточному проспекту, потом по Народной улице, по Володарскому мосту, по проспекту Обуховской Обороны, по Синопской набережной, по Херсонской улице, по Амбарной улице, по мосту Александра Невского, по Заневскому проспекту, по Новочеркасскому проспекту, по Гранитной улице до конечной станции «Станция метро Ладожская».

Также изменит свое движение 23 трамвай. Он начнет движение от конечной станции «Река Оккервиль» по действующей трассе до Заневского проспекта, затем по Заневскому проспекту, по мосту Александра Невского, Амбарной улице, Херсонской улице, по Исполкомской улице, по проспекту Бакунина до конечной станции «Перекупной переулок».

Изменения коснутся и трамвая №27. Он поедет от конечной станции «Станция метро Рыбацкое» по действующей трассе до конечной станции «Проспект Солидарности».

Помимо этого общественный транспорт №65 изменит движение. От конечной станции «Проспект Солидарности» по проспект Солидарности, потом по улице Коллонтай, по Дальневосточному проспект, по Новочеркасскому проспекту, по Заневскому проспект, по мосту Александра Невского, Амбарной улице, далее по Херсонской улице, по Синопской набережной, по проспекту Обуховской Обороны до конечно станции «Невский завод».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что ДТП на перекрестке Провиантской и Добролюбова спровоцировало трамвайную пробку.

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