ДТП на перекрестке Провиантской и Добролюбова спровоцировало трамвайную пробку

Дорожный инцидент случился на перекрестке Провиантской улицы и проспекта Добролюбова. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на перекрестке Провиантской улицы и проспекта Добролюбова. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на перекрестке Провиантской улицы и проспекта Добролюбова во вторник, 15 ноября. Две легковушки столкнулись прямо на трамвайных путях. В результате аварии общественный транспорт попал в пробку.

«Не поделили трамвайные пути на перекрёстке Провиантской и Добролюбова», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом. По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим.