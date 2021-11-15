ДТП на перекрестке Провиантской и Добролюбова спровоцировало трамвайную пробку

ДТП на перекрестке Провиантской и Добролюбова спровоцировало трамвайную пробку
Дорожный инцидент случился на перекрестке Провиантской улицы и проспекта Добролюбова. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на перекрестке Провиантской улицы и проспекта Добролюбова во вторник, 15 ноября. Две легковушки столкнулись прямо на трамвайных путях. В результате аварии общественный транспорт попал в пробку.

«Не поделили трамвайные пути на перекрёстке Провиантской и Добролюбова», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом. По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим.

авария дтп Петроградский район


 

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