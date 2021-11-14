Автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом

Автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом
ДТП у Володарского моста. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

Воскресным утром автомобилисты заметили перевернутый автомобиль под Володарским мостом.

Инцидент случился в воскресенье,14 ноября. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Начало дня не задалось у водителя KIA Sportage. По словам очевидцев, иномарка не вписалась в поворот, в результате чего перевернулась на бок. По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим.

На кадрах видно, что машина заняла одну полосу движения. Авария не создала пробок на дороге.

Информации о пострадавших нет, все причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночное ДТП с каршерингом парализовало движение трамваев на улице Димитрова. Транспортные средства отделались небольшими вмятинами и царапинами.

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