Ночное ДТП с каршерингом парализовало движение трамваев на Димитрова

ДТП с каршерингом на Ленинском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

ДТП с каршерингом на Ленинском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло на пересечении улиц Димитрова и Будапештской.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье,14 ноября. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. Столкновение произошло посреди трамвайных путей, из-за чего проезд для электротранспорта по этому участку маршрута оказался заблокирован.

Информации о пострадавших нет, все причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики и спасатели прибыли к перевертышу на набережной Обводного канала. На кадрах видно, что перевертыш находится рядом с дорожным ограждением, дорога усыпана осколками и деталями транспортной средства. К месту аварии оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и МЧС.