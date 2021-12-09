Умер создатель игровых приставок Nintendo

Умер создатель игровых приставок Nintendo
Масаюки Уэмура работал в японской компании Nintendo с 1971 по 2004 годы. Фото: unsplash

В Японии не стало создателя игровых приставок от компании Nintendo Масаюки Уэмура.

Как сообщает агентство Киодо, Уэмура скончался 6 декабря, о его смерти стало известно только в четверг, 9 декабря. Создателю всем известных приставок было 78 лет. Причина смерти Уэмуры не раскрывается.

Масаюки Уэмура работал в японской компании Nintendo с 1971 по 2004 годы. Он за разработку консолей Nintendo Entertainment System (NES) и Super Nintendo Entertainment System (SNES). После ухода из компании он преподавал в университете в Киото, а также выступал в качестве консультанта Nintendo.

Nintendo Масаюки Уэмура смерть япония


 

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Умер создатель игровых приставок Nintendo
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