Умер создатель игровых приставок Nintendo

Масаюки Уэмура работал в японской компании Nintendo с 1971 по 2004 годы. Фото: unsplash

Масаюки Уэмура работал в японской компании Nintendo с 1971 по 2004 годы. Фото: unsplash

В Японии не стало создателя игровых приставок от компании Nintendo Масаюки Уэмура.

Как сообщает агентство Киодо, Уэмура скончался 6 декабря, о его смерти стало известно только в четверг, 9 декабря. Создателю всем известных приставок было 78 лет. Причина смерти Уэмуры не раскрывается.

Масаюки Уэмура работал в японской компании Nintendo с 1971 по 2004 годы. Он за разработку консолей Nintendo Entertainment System (NES) и Super Nintendo Entertainment System (SNES). После ухода из компании он преподавал в университете в Киото, а также выступал в качестве консультанта Nintendo.