Петербург получил около 2 млрд на лекарства пациентам, лечащимся от ковида дома

Петербург получил около 2 млрд на лекарства пациентам, лечащимся от ковида дома
На сегодняшний день более 26 тысяч петербуржцев получают бесплатные лекарства для лечения от коронавируса, в том числе выписанные из стационаров. Фото: pexels.com

Препараты для больных новой коронавирусной инфекцией в Петербурге, которые лечатся дома, обошлись федеральному бюджету города более чем в 1,9 млрд рублей. Именно столько ушло на лекарства за два года.

Помимо прочего, необходимые медикаменты получают и выписанные из больниц. Об этом сообщает администрация Северной столицы.

На эти цели в 2020 году было выделено более 321 млн рублей. Градоначальник Петербурга Александр Беглов отметил, что лекарства получают не только амбулаторные больные, но и выписанные из больниц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что основная площадка Городской больницы №20 с понедельника, 13 декабря, вернется к оказанию помощи больным с неинфекционными заболеваниями. Об этом заявил председатель Комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец.

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