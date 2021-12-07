Городская больница №20 вскоре вернется в штатный режим работы

Основная площадка Городской больницы №20 с понедельника, 13 декабря, вернется к оказанию помощи больным с неинфекционными заболеваниями.

Об этом заявил председатель Комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» во вторник, 7 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начальник отдела по организации помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Петербурга Яна Панютина заявила, что высокая заболеваемость среди детей в городе носит сезонный характер и не связана с коронавирусом.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что с начала пандемии коронавируса в Петербурге скончалось восемь детей. Сейчас дети стали болеть коронавирусом тяжелее, встречаются даже те, у кого выявляется 85% поражения лёгких.