Городская больница №20 вскоре вернется в штатный режим работы

Городская больница №20 вскоре вернется в штатный режим работы
Городская больница №20 вернется начнет вновь оказывать помощь больным с неинфекционными заболеваниями. Фото: Baltphoto

Основная площадка Городской больницы №20 с понедельника, 13 декабря, вернется к оказанию помощи больным с неинфекционными заболеваниями.

Об этом заявил председатель Комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» во вторник, 7 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начальник отдела по организации помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Петербурга Яна Панютина заявила, что высокая заболеваемость среди детей в городе носит сезонный характер и не связана с коронавирусом.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что с начала пандемии коронавируса в Петербурге скончалось восемь детей. Сейчас дети стали болеть коронавирусом тяжелее, встречаются даже те, у кого выявляется 85% поражения лёгких.

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