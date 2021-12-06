С начала пандемии коронавируса в Петербурге скончалось 8 детей

С начала пандемии коронавируса в Петербурге скончалось 8 детей
С начала пандемии коронавируса в Петербурге скончалось 8 детей. Фото: Google Maps

В Санкт-Петербурге от коронавируса с начала пандемии скончалось 8 детей.

С апреля 202 года в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете от коронавируса умерли 5 детей, а еще жизни двух детей не смогли спасти в Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на главного неонатолога Минздрава, ректора СПбГПМУ Дмитрия Иванова и главного детского инфекциониста Северной столицы Елену Дондурей.

Также в 2021 году от коронавируса в Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова умер еще один маленький пациент. У всех скончавшихся детей были обнаружены осложнения и патологии. В целом у детей по всем ОРВИ отмечается тяжёлое течение всего в 2% случаев.

Сейчас дети стали болеть коронавирусом тяжелее, встречаются даже те, у кого выявляется 85% поражения лёгких. В 2021 году в больницы поступило около тысячи детей с COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские детские поликлиники готовятся к скорой вакцинации подростков от 12 до 17 лет.

дети коронавирус ленобласть новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Петербуржцы с 1 декабря смогут воспользоваться
Петербуржцы с 1 декабря смогут воспользоваться "бесплатным интернетом"
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С начала пандемии коронавируса в Петербурге скончалось 8 детей
Для развития промышленности, логистики и спорта в Петербурге будут ...
Жители Ломоносовского района Ленобласти жалуются на иней в домах
Площадь парка Малиновка планируют увеличить почти на 2 гектара
На проспекте Стачек спасатели тушили автомобиль
В Петербурге железнодорожное сообщение с Финляндией возобновят 12 декабря
В ТК «Меркурий» появилась зона отдыха для курьеров
Кошка с проспекта Маршала Блюхера пережила пожар и падение с 11 этажа