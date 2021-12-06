С начала пандемии коронавируса в Петербурге скончалось 8 детей

В Санкт-Петербурге от коронавируса с начала пандемии скончалось 8 детей.

С апреля 202 года в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете от коронавируса умерли 5 детей, а еще жизни двух детей не смогли спасти в Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на главного неонатолога Минздрава, ректора СПбГПМУ Дмитрия Иванова и главного детского инфекциониста Северной столицы Елену Дондурей.

Также в 2021 году от коронавируса в Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова умер еще один маленький пациент. У всех скончавшихся детей были обнаружены осложнения и патологии. В целом у детей по всем ОРВИ отмечается тяжёлое течение всего в 2% случаев.

Сейчас дети стали болеть коронавирусом тяжелее, встречаются даже те, у кого выявляется 85% поражения лёгких. В 2021 году в больницы поступило около тысячи детей с COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские детские поликлиники готовятся к скорой вакцинации подростков от 12 до 17 лет.