В Петербурге готовят детские поликлиники для вакцинации подростков

В скором времени детские поликлиники Петербурга начнут принимать подростков от 12 до 17 лет на вакцинацию.

В Минздраве уже зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков 12-17 лет, и в ближайшее время в детских поликлиниках откроются пункты, где ребенку можно будет поставить прививку. Об этом начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Яна Панютина рассказала «Петербургскому дневнику».

Также главный внештатный детский специалист по иммунопрофилактике городского комитета по здравоохранению Сусанна Харит отметила, что в первую очередь необходимо привить от коронавируса детей с тяжелыми патологиями, а также тех, кто в большей степени контактирует с общественной сферой.

«Детская вакцинация от COVID-19 будет включена в календарь прививок по эпидпоказаниям. Следовательно, каждый родитель должен оценить риски и принять решение. У нас действует закон об иммунопрофилактике, который говорит о ее добровольности. Но уже существуют коллизии — родители против, а дети — за прививку», — заявила Сусанна Харит.

Однако специалисты подчеркнули, что вакцинация детей — это ответственность родителей и желание их защитить от возможных последствий заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что к концу декабря в Ленинградскую область доставят первую партию вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков.