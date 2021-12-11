В США из-за урагана погибли уже более 70 человек

Президента страны просят объявить «чрезвычайное положение.

В США сегодня, 11 декабря, в результате торнадо скончались как минимум 70 человек. Точные цифры пока что назвать сложно. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой губернатора штата Энди Бешира.

Известно, что ураган настиг жителей штата Кентукки. Жители остались без электричества, а масштабы разрушений ужасают. Местные власти просят президента США Джо Байдена объявить федеральное чрезвычайное положение.

Ураган уже задел соседние штаты. В Теннесси есть первые жертвы – там погибли три человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Крыму ураганный ветер оставил без электричества около 56 тысяч человек.