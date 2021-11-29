В Крыму ураганный ветер оставил без электричества около 56 тысяч человек

Министерство энергетики России сообщило о проблемах с электричеством в Крыму из-за сильного ветра.

Как сообщается на сайте ведомства, ураганный ветер оставил без электричества десятки жилых домов, в которых проживает около 56 тысяч человек. В регионе уже идут восстановительные работы. К настоящему моменту число местных жителей, у которых нет света, сократилось до 36,9 тысячи.

В Крыму на 29 и 30 ноября объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, дождями и снеге в горах. Спасатели предупреждают об порывах ветра до 35 м/с.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с непогодой в Крыму находится на особом контроле. Он призвал крымчан быть максимально осторожными и по возможности оставаться дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга выключили электричество.