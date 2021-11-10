В центре Петербурга выключили электричество

В центре Петербурга выключили электричество
Свет в центре Петербурга временно выключили. Фото: pixabay

В течение нескольких часов в центре Северной столице нет электричества.

Один из кварталов Центрального района Петербурга сегодня, 10 ноября, остался без электричества. Об этом сообщает Мойка78.

Света нет в 19 домах в квартале по 6-й Советской — Суворовскому проспекту — 7-й Советской — Дягтярной улице — Красноборском переулке.

В Ленэнерго заверили, что отключение произошло согласно плану. При этом, местных жителей заблаговременно уведомили. Производственные работы проводятся с 11:00 до 20:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Ленинградской области, у которых нет QR-кодов, не могут попасть в областные библиотеки. На их жалобы отреагировал губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко.

новости СПб отключение электричества Центральный район


 

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