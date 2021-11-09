Непривитые жители Ленобласти пожаловались на закрытые библиотеки

Жители Ленинградской области, у которых нет QR-кодов, не могут попасть в областные библиотеки. На их жалобы отреагировал губернатор Александр Дрозденко.

Как сообщает Peterburg2, непривитые жители региона считают, что библиотека не является людным местом, поскольку там не бывает много читателей. Поэтому им кажется странным, что за книгами не могут прийти люди, не прошедшие вакцинацию. К примеру, для посетителей без электронных сертификатов закрылась библиотека в КДЦ во Всеволожске.

Дрозденко в ответ на жалобы отметил, что предписание Роспотребнадзора ограничивает нахождение жителей 47 региона без QR-кода и отрицательного ПЦР-теста в закрытых помещениях общественных мест. При этом под ограничения попадают только ДК и общественные центры, а не библиотеки, но если они находятся в этих местах, то будут закрыты вместе с ними.

Однако глава Ленобласти пообещал подобрать варианты «для обмена книги без нахождения в читальном зале и уточнить у Роспотребнадзора, как можно решить этот вопрос.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в общественном транспорте появятся билеты с QR-кодами.